Bafin-Chef Felix Hufeld kommt der deutschen Finanzbranche bei der Einführung der neuen Mifid-Regeln entgegen. Deutliche Worte richtet er hingegen an Banken, die Kunden bei Steuerhinterziehung helfen.

Die Einführung der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II hat viele Beschäftigte in der deutschen Finanzbranche Anfang des Jahres auf Trab gehalten. Das Reformpaket soll für mehr Transparenz, bessere Beratung und stärkeren Wettbewerb im Handelsgeschäft sorgen. Doch viele Banken klagen vor allem über steigende Kosten und mehr bürokratischen Aufwand. Bei einigen Direktbanken waren zuletzt Tausende Wertpapiere nicht verfügbar.

Felix Hufeld, der Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin, kommt der Branche nun entgegen. Er sei sich bewusst, dass die Umsetzung der Reform für die Finanzbranche einen Kraftakt darstelle, sagte er am Mittwochabend beim Neujahresempfang der Behörde in Frankfurt laut Redetext. "Wir verfolgen daher weiter unser Prinzip der Aufsicht mit Augenmaß, mit dem wir auch bei der Einführung anderer Mammutwerke schon gute Erfahrungen gemacht haben. Wer sich ernsthaft bemüht, neue Regeln fristgerecht umzusetzen, es aber nicht schafft, etwa weil die IT Probleme bereitet, dem reißen wir nicht den Kopf ab."

Ob und wie die Mifid-II-Regeln wirken, werde man erst beurteilen können, wenn sie eine Weile angewendet würden, erklärte Hufeld. "Es wäre nicht überraschend, wenn wir auch die Mifid II an der einen oder anderen Stelle nachjustieren ...

