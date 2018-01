General Electric ist in der Krise. Die Finanzsparte GE Capital muss Milliarden in eine gescheiterte Geschäftssparte buttern. Wäre das Managerlegende und Ex-CEO Jack Welch auch passiert? Besser, er schweigt.

Der heute 82 Jahre alte Jack Welch wird wohl wieder nicht dazu sagen. Der unter ihm groß gewordene Weltkonzern General Electric (GE) muss für das vierte Quartal 2017 eine Belastung von 6,2 Milliarden Dollar verbucht. In den nächsten sieben Jahren muss GE außerdem Rückstellungen von 15 Milliarden Dollar für das Versicherungsgeschäft bilden. Was für ein Schlag für GE, den Konzern, den Welch einst zu einem der größten Mischkonzerne der Welt machte. Hätte es unter Führung der Managerlegende überhaupt zu so einer Katastrophe kommen können?

Zweifel sind da angebracht. Geschäftlicher Erfolg und Gewinn seien das einzige, was zähle, ließ Welch in seiner 2001 erschienenen Autobiografie ("Was zählt. Die Autobiographie des besten Managers der Welt") wissen. Im Zweifel müssten Teile von Unternehmen für nötige Veränderungsprozesse auch mal ins Chaos gestürzt werden, sagte er einmal.

Seit er im Ruhestand ist, hält sich der für die härtesten Sprüche der Managerwelt berüchtigte Welch allerdings mit Äußerungen zu GE zurück. Schon vor acht Jahren winkte er ab, als er nach einer Einschätzung zum Zustand des Konzerns, den er von 1981 bis 2001 geführt hatte. "Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen", sagte die er seinerzeit der Süddeutschen Zeitung. Damals stand die US-Wirtschaft noch unter dem Schock der Finanzkrise und GE ...

