Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire) - Ein neuer weltweiter Rekord

bei der Auktion einer antiken Puppe wurde am 6. Januar 2018 bei

Theriault's erreicht, dem Auktionshaus aus Annapolis im

US-Bundesstaat Maryland. Der Auktionspreis der von Antoine Edmund

Rochard erschaffenen Puppe aus dem 19. Jahrhundert stieg auf 333.500

USD an, mit aktiven Geboten von Vertretern renommierter Museen und

internationalen und US-amerikanischen privaten Sammlern. Das Gebot,

das den Zuschlag erhielt, wurde im Auftrag des Barry Art Museum in

Norfolk abgegeben, wo die Puppe nach der Eröffnung im Jahr 2018 einen

besonderen Ehrenplatz erhalten wird.



"Die Rochard-Puppe symbolisiert nicht nur das goldene Zeitalter

der französischen Puppen, sondern weckte auch großes Interesse bei

Gelehrten in den Bereichen Fotografie und französische Kultur und

Geschichte", sagte Stuart Holbrook, Präsident von Theriault's. Die

Brustplatte der Puppe ist mit einer aufwändig gemalten Halskette

geschmückt, die 28 kristallene "Juwelen" umfasst. In 24 dieser

Juwelen sind winzige Mikro-Lichtbildaufnahmen verborgen, die

historische Szenen aus Frankreich zeigen, beispielsweise

Fontainebleau, den Louvre, das Hotel de Ville von Paris und noch

weitere. Die Konstruktion der Puppe wurde auf Frankreich im Jahr 1868

begutachtet und die Puppe ist so gefertigt worden, dass sich jedes

Bild bei naher Betrachtung mit dem Auge 160-fach vergrößert.



Zwei frühere weltweite Rekorde für Puppenauktionen wurden im Jahr

2014 erzielt, als Theriault's und eine zu diesem Zeitpunkt in London

niedergelassene Firma 300.000 USD bzw. 242.500 GBP als Rekordgebote

für Puppen erreichen konnten, die im frühen 20. Jahrhundert

geschaffen wurden. Das aktuelle Rekordergebnis für die Rochard-Puppe

ist - basierend auf derzeitiger Umrechnung - nicht nur ein neuer

Weltrekord für jede bislang auf einer Auktion versteigerte Puppe,

sondern es ist auch das erste Mal, dass einer Puppe aus dem 19.

Jahrhundert eine solche Ehre beigemessen wurde.



Theriault's ist eine Firma im Familienbesitz mit 48 Jahren

Tradition, die sich exklusiv auf Auktionen und die Wertermittlung von

antiken Puppen und Spielzeugen spezialisiert. Das Haus hat

insbesondere Auktionen so bedeutender Sammlungen wie die des

Legoland-Museums in Dänemark mit antiken Puppen und die private

Shirley-Temple-Sammlung mit Puppen und Film-Sammlerobjekten

durchgeführt.



