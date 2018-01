Madrid (ots/PRNewswire) - UnionPay International gab heute bekannt, dass man mit Banco Cooperativo in Spanien zusammenarbeitet. Das bedeutet, dass deren 81.000 POS-Terminals und 2600 Geldautomaten künftig UnionPay-Karten akzeptieren werden und die Akzeptanz von UnionPay in den kleinen und mittleren Städten Spaniens entsprechend steigt. Jetzt wird UnionPay an 90 % der Geldautomaten und POS-Terminals in Spanien akzeptiert und die problemlose Online- und Offlinenutzung wird noch in diesem Jahr realisiert.



Laut dem kürzlich von der China Tourism Academy zusammen mit großen Reisebüros in China herausgegebenen Report on China to Europe Travel Trend in the First Half of 2017 [Bericht über den Reisetrend von China nach Europa im ersten Halbjahr 2017] hat die Zahl der chinesischen Touristen in Europa im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 65 % zugenommen, und Spanien ist zu einem der beliebtesten Reiseziele von chinesischen Touristen geworden. Im Jahr 2017 stieg das Transaktionsvolumen von UnionPay-Karten in Spanien im Vergleich zum Vorjahr um über 30 %.



Derzeit wird UnionPay von über 2,3 Millionen Händlern in 39 europäischen Ländern und Regionen angenommen, das heißt, von der Hälfte aller Händler in Europa, die Bankkarten akzeptieren. Um die Zahlungserfahrungen von Touristen in Spanien sowie das Akzeptanzumfeld weiter zu verbessern, beschleunigt UnionPay International die Zusammenarbeit mit wichtigen Institutionen in Spanien. Heute wird UnionPay in Duty-free-Shops, Kaufhäusern, Touristenattraktionen, Hotels und Restaurants in Madrid, Barcelona, Sevilla und vielen anderen Städten weitgehend akzeptiert. Zu den Händlern, die UnionPay akzeptieren, gehören World Duty Free, El Corte Ingles und etliche Hotelgruppen. Repsol-Tankstellen, Eurostars und die Hotelgruppe Exe werden UnionPay-Karten in Kürze ebenfalls annehmen.



Banco Cooperativo ist mit El Grupo Caja Rural verbunden, und ihre Händler findet man in ganz Spanien. Durch die Zusammenarbeit von UnionPay International mit der Bank wird der Akzeptanzbereich der UnionPay-Karten auf kleine und mittelgroße Händler in Spanien ausgedehnt.



Darüber hinaus können Inhaber von UnionPay-Karten in Spanien zahlreiche Vergünstigungen und Privilegien in Anspruch nehmen. So bieten die Geschäfte von El Corte Ingles in Madrid und Barcelona den Inhabern von UnionPay-Karten dreifache Privilegien: Einkaufskarten im Wert von 20 Euro, Barrabatte im Wert von 10 % des Kaufpreises sowie kostenlosen Wein, Getränke und Snacks. Etwa 15 bekannt Händler im Geschäftsviertel Passeig de Gràcia bieten Inhabern von UnionPay-Karten ebenfalls Rabatte von bis zu 30 %.



