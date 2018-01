Der US-Präsident zweifelt in einem Interview daran, dass ein direktes Treffen mit Kim Jong Un den Atomkonflikt mit Nordkorea entschärfen würde. Dabei erhebt er auch schwere Vorwürfe gegen Russland und lobt China.

US-Präsident Donald Trump erhebt im Atom-Konflikt mit Nordkorea schwere Vorwürfe gegen Russland. Die Regierung in Moskau helfe Nordkorea dabei, die internationalen Sanktionen zu unterlaufen, sagte Trump am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview im Weißen Haus.

Im Dezember erfuhr Reuters aus westeuropäischen Sicherheitskreisen, dass russische Tanker in den vergangenen Monaten mindestens dreimal Nordkorea mit Treibstoff versorgten. Dabei sei die Ladung auf hoher See übergegeben worden. Der Verkauf von Öl- und Ölprodukten nach Nordkorea verstößt gegen UN-Sanktionen. Das abgeschottete Land ist aber auf Treibstofflieferungen angewiesen, um seine schwer angeschlagenen Wirtschaft am Laufen zu halten. Russland wies die Vorwürfe zurück.

"Russland hilft uns bei Nordkorea überhaupt nicht", sagte Trump. Der US-Präsident lobte dagegen China für seine Bemühungen, die Öl- und Kohlelieferungen an den Norden zu unterbinden, auch wenn die Regierung in Peking mehr tun könnte. Die chinesische Hilfe werde allerdings durch Russland zum Teil aufgehoben: "Russland macht einen Teil dessen zunichte, was China leistet", so Trump.

Dem Präsidenten zufolge sei Nordkorea noch nicht in der Lage, die USA mit Raketen anzugreifen: "Sie sind noch nicht soweit, aber sie sind nah ...

