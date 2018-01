von Sven Parplies und Florian Westermann, €uro am Sonntag Der Start ist geglückt. Dreieinhalb Prozent hat der DAX in den ersten fünf Handelstagen des Jahres zugelegt. Für Freunde der Statistik ist das durchaus wichtig. Die LBBW hat ganz genau nachgerechnet: Lag der DAX nach den ersten fünf Handelstagen im Plus, beendete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...