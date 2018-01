In einem offenen Brief sagt der Niki-Gründer allen Mitarbeitern der insolventen Airline ein Job-Angebot zu. Lauda will neben dem Flugbetrieb auch die Verwaltung und Technik der insolventen Air-Berlin-Tochter übernehmen.

Der Unternehmer und frühere Rennfahrer Niki Lauda hat sich in einem offenen Brief an die Mitarbeiter der insolventen Fluglinie Niki gewandt. Er sagte in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben allen Niki-Mitarbeitern ein Job-Angebot zu.

Lauda will demnach nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...