Fußball-WM 2018: adidas, Puma, Borussia Dortmund und 80 Millionen Fußballtrainer warten gespannt

Noch sind es fünf Monate bis zum sportlichen Highlight des Jahres: Der Fußball-WM in Russland. Es geht um viel - Deutschland möchte seinen Weltmeistertitel aus Brasilien verteidigen. Ob das gelingt, wird man sehen. Zumindest was Zuschauer angeht, sind wir in Europa Spitze. Sehr zur Freude von Bayern München, Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) & Co.

Fußball-WM ist enorm wichtig. Aus Anlegersicht richtet sich der Fußballer-Blick vor allem auf adidas und die entsprechende Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Kein Sportartikelhersteller ist so vom Fußball dominiert, wie adidas. Das hat natürlich historische Gründe, liegt aber auch an den jüngsten Markenverkäufen.

adidas-Chart: boerse-frankfurt.de

Neu in den Fokus der Anleger rückt derweil der Sportartikelhersteller Puma (WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603), nachdem der französische Luxus-Konzern Kering (WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485) seine Puma-Anteile in Form einer Sachdividende an seine Aktionäre ausschüttet. Puma wird damit zu einem aus Investorensicht wichtigen Titel, denn der künftige Freefloat macht die Aktie für neue Indexweihen (MDAX) interessant. Wenn dann noch ein Puma-Team bei der WM überzeugen - perfekt.

