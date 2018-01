Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LIDL - "Lidl erobert die USA", hieß es im Juni 2017, als der Discounter die ersten Läden jenseits des Atlantiks eröffnete. Doch das erste halbe Jahr verlief derart holprig, dass das Expansionstempo nun drastisch gedrosselt wird - nicht zuletzt aus Kostengründen. Bisher hat Lidl schätzungsweise rund zwei Milliarden Euro in das US-Abenteuer gesteckt. Statt großer Glaspaläste an den Ausfallstraßen sucht der Discounter jetzt kleinere Ladenlokale in den regionalen Zentren, gern mit US-Händlern im selben Gebäude, um mehr Laufkundschaft anzuziehen. (Handelsblatt S. 4f)

THYSSENKRUPP - Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger muss sich zur Hauptversammlung auf eine handfeste Auseinandersetzung mit den Anteilseignern einstellen. Kurz vor dem Aktionärstreffen verschärft der schwedische Finanzinvestor Cevian, mit 18 Prozent der zweitgrößte Aktionär, die Kritik: "Die Struktur von Thyssenkrupp mit fünf Sparten, die nicht zueinander passen, und mit einem Wasserkopf an Verwaltung ist einzig ein Ergebnis der Geschichte des Konzerns. Es gibt da keine Synergien", sagte Cevian-Chef Lars Förberg der Börsen-Zeitung. Der Mitgründer der Investmentgesellschaft dringt auf eine zügige Zerschlagung des Essener Konglomerats. (Börsen-Zeitung S. 7)

DEUTSCHE TELEKOM - Für die Deutsche-Telekom-Tochter T-Systems soll eine neue Strategie entwickelt werden. Kaum im Amt, hat Adel Al-Saleh weitreichende Entscheidungen getroffen. Der T-Systems-Chef will die verlustreiche Großkundensparte der Telekom in zwei Gesellschaften aufteilen. Das gibt Verkaufsgerüchten neue Nahrung. (Handelsblatt S. 18)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 00:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.