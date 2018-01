FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.109 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.639 EUR

APA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.205 EUR

AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.106 EUR

ARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.061 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.102 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.092 EUR

XFRA DE000HSH4GX3 HSH NORDBANK MZC 6 13/20 0.000 %

ADL5 XFRA DE000A161XW6 ADLER REAL EST. WDL16/21 0.172 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.053 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.092 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.057 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.063 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.102 EUR