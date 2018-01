FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IXY XFRA US46600W1062 IXYS CORP. (DEL.) DL-,01

HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01

A8P XFRA KYG011981035 AGILE GRP HLDG.LTD.HD-,10

SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC

GDGE XFRA FR0013181864 CGG SA INH. EO 0,80

3CG XFRA CA1991711096 COLUMBUS GOLD CORP.

3O1 XFRA AU000000ORE0 OROCOBRE LTD

ZZ7B XFRA US00213H1059 ARC GROUP WORLDW.DL-,0005

9MG1 XFRA US55939L3015 MAGNEGAS CORP. DL-,001