- VIS.X ermöglicht programmatischen Handel von High Impact Werbeprodukten

- YOC etabliert mit VIS.X einen neuen programmatischen Handelsplatz für internationales Brand-safe Premium Inventar für alle Werbetreibenden

- Durch VIS.X werden Standard-Werbemittel ohne Anpassungen zu hochwirksamen Werbebotschaften

- Werbetreibender Nissan mit der Media-Agentur Omnicom als First Mover auf VIS.X

Berlin, 18. Januar 2018 - Mit dem Launch der innovativen eigenen Technologieplattform VIS.X erreicht YOC einen Meilenstein in der Firmengeschichte und gewinnt durch den programmatischen Handel von hocheffektiven Werbeprodukten einerseits einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil sowie Unabhängigkeit von Drittanbietern.

Der Einkaufsprozess für Werbetreibende und deren Trading Desks erfolgt über private Marktplätze innerhalb der VIS.X Plattform und erfordert keine weiteren Anpassungen. Vorhandene Werbemittel werden durch VIS.X in Echtzeit transformiert und ausgeliefert.

Durch die Integration mit hunderten Publishern sowie der hohen Leistungsfähigkeit von VIS.X wird den Trading Desks für ihren Mediaeinkauf eine hohe Skalierbarkeit in Echtzeit sowie internationales, Brand-safe Premiuminventar angeboten.

Dirk Kraus, Gründer und CEO von YOC: "Im Markt existiert eine große Nachfrage nach hochwirksamen Werbeformaten, die programmatisch eingekauft werden können. Unsere Plattform VIS.X löst diese Herausforderung. Somit erlangen wir im hochkomplexen programmatischen Mediahandel einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil."

Evgenij Tovba, CTO von YOC: "Mit VIS.X wollten wir eine technologische Plattform entwickeln, welche die Integration mit allen DSPs so einfach wie möglich macht. Durch die hohe Standardisierung im programmatischen Handel, wurde die Plattform so konzipiert, dass jede DSP ohne weitere Anpassungen mit hochwirksamen Formaten handeln kann."

First Mover: Nissan & Omnicom Die Media-Agentur Omnicom sowie deren Trading Desk Accuen setzten VIS.X für den Automobilhersteller Nissan in Deutschland als ersten Werbekunden ein. Nissan wählte innerhalb der Plattform das YOC Understitital Ad als Werbeprodukt für eine programmatische Kampagne zum aktuellen Modell Nissan Micra.

Alex Kraft, Managing Partner Programmatic, Omnicom Media Group: "Durch VIS.X konnten wir für unseren Kunden Nissan High Impact Formate auf Smartphones effektiv aussteuern und so im Rahmen unserer holistischen Programmatic-Strategie einbinden."

Philipp Müller, Brand Strategy and National Marcoms Manager Marketing NISSAN CENTER EUROPE ergänzt: "Das Thema Mobile spielt für Nissan bei strategischen Digital-Kampagnen eine immer größere Rolle und mit Plattformen wie VIS.X gibt es ein weiteres, spannendes Angebot."

Über YOC YOC entwickelt mit seiner seit 2001 gewachsenen Expertise innovative digitale Werbeformate und stellt diese über seinen Marktplatz sowohl klassisch als auch programmatisch zur Verfügung. Mit modernen, eigenentwickelten Technologien und enormer Mediareichweite operiert das Unternehmen an der Spitze des Advertising Marktes. Die proprietären Produkte von YOC schaffen positive Markenwahrnehmung und tragen nachhaltig dazu bei, den Werbemarkt zu verändern. Auf diese Weise erreichen Werbekunden ihre Ziele - gleichzeitig verbessern die eigenentwickelten, unaufdringlichen Formate das Nutzererlebnis. Durch langjährige Erfahrung, transparente Prozesse und exzellenten Service schafft YOC Vertrauen und überzeugt Kunden und Partner gleichermaßen. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com.

