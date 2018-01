Bauwerk Parkett AG: EGS Beteiligungen wird Mehrheitsaktionärin der Bauwerk Boen Group

Medienmitteilung

EGS Beteiligungen wird Mehrheitsaktionärin der Bauwerk Boen Group

St. Margrethen, 18. Januar 2018 - EGS Beteiligungen AG (eine Tochtergesellschaft der Ernst Göhner Stiftung; "EGSB") übernimmt von ZM Opportunity II L.P., einem von Patrimonium Private Equity (vorher Zurmont Madison Private Equity) beratenen Fonds, alle Aktien der Bauwerk Boen Group und wird damit mit 64,8% des Aktienkapitals zum langfristig orientierten Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Johan G. Olsen Group, ein norwegisches Konglomerat in Familienbesitz, bleibt mit ihrem 33,2%-Anteil weiterhin eine bedeutende Minderheitsaktionärin. Mit dieser Transaktion wird die Bauwerk Boen Group nach der Transformation zu Europas führendem Parkettbodenhersteller zu einer bedeutenden Investition im Portfolio der EGSB.

Bauwerk Parkett AG wurde ursprünglich von Ernst Göhner 1944 gegründet und hat sich seither von einem regionalen Anbieter zum führenden europäischen Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie dem zweitgrössten Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt entwickelt. Dies wurde nicht zuletzt durch die Übernahme der Bauwerk Parkett AG durch Zurmont Madison Private Equity und EGSB im Jahr 2009 ermöglicht. Das Engagement und die finanziellen Investitionen dieser beiden Partner schufen die Voraussetzungen für die internationale Expansion und Wachstumsstrategie der Bauwerk, inklusive dem Zusammenschluss mit der norwegischen Boen AS zur Formierung der Bauwerk Boen Group im Jahr 2013. Die jährlich verkauften Volumen nahmen von 3.5 Millionen Quadratmeter im Jahr 2010 auf über 9.5 Millionen zu. Die Bauwerk Boen Group bietet heute ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz unter den beiden Marken Bauwerk und Boen an.

Das Management-Team der Bauwerk Boen Group bleibt unter der langjährigen Führung von CEO Klaus Brammertz unverändert und es wird keine Änderungen an der erfolgreichen Gruppenstrategie geben. Klaus Brammertz ist überzeugt, "dass die Bauwerk Boen Group mit den Massnahmen, inklusive der Produktionsoptimierung sowie den Effizienzsteigerungsmassnahmen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, gut positioniert auf dem Wachstumspfad fortschreiten, weitere Marktanteile gewinnen und nachhaltige Gewinnsteigerungen erwirtschaften wird." Nach dem Zusammenschluss der zwei Gesellschaften Bauwerk Parkett AG und Boen AS verlagerte die Gruppe die Produktion von Salzburg (A) nach Kietaviks (Litauen), investierte in die Modernisierung der Infrastruktur in St. Margrethen (CH) und baut derzeit in Kroatien eine hochmoderne Parkettfabrik zur Absicherung der nachhaltigen Rohstoffversorgung und besseren Auslastung der Kapazitäten auf.

Werner Schnorf, Managing Director von Patrimonium Private Equity und Verwaltungsratspräsident der Bauwerk Boen Group, kommentiert: "Die Bauwerk Boen Group über die letzten 8 Jahre in ihrer Entwicklung in eine neue Dimension zu begleiten und zu unterstützen, war eine spannende Herausforderung. Gemäss unserer Buy & Build-Strategie haben wir konsequent finanzielle Mittel und unsere industrielle Erfahrung eingebracht, um die Bauwerk Parkett AG von einem Nischenplayer mit regionaler Reichweite zur Bauwerk Boen als führenden pan-europäischen Parkettbodenhersteller zu entwickeln. Nachdem die Gruppe nun die Grösse und Stabilität besitzt, um auf dem Wachstumspfad erfolgreich fortzufahren, sind wir erfreut, unsere Beteiligung einem engagierten Partner übergeben zu können, welcher die Gruppe in ihrer künftigen Entwicklung weiter unterstützen wird."

Dominik Sauter, Managing Director der EGSB ergänzt: "Nachdem wir das Unternehmen seit 2009 in seiner internationalen Expansion als Miteigentümer unterstützt haben, freuen wir uns nun, die Bauwerk Boen Group als langfristig orientierte Mehrheitsaktionärin in die nächste Entwicklungsphase zu begleiten. Wir sind überzeugt, dass die Gruppe auf ihrer starken Position aufbauen und in einem gesamthaft günstigen Marktumfeld nachhaltig Erträge generieren wird."

Für weitere Informationen: Klaus Brammertz, CEO Bauwerk Boen Group

Email: klaus.brammertz@bauwerk-boen.com, Telefon +41 71 747 72 79 Dominik Sauter, Managing Director EGS Beteiligungen AG Email: dominik.sauter@egs-beteiligungen.ch, Telefon +41 44 250 75 00

Über Bauwerk Boen Group Die Bauwerk Boen Group ist führender europäischer Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 9.5 Mio. m2 verkauftem Parkett unter den beiden Labels Bauwerk und Boen bietet die Gruppe ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und Deutschland sowie Österreich, Skandinavien, England, Frankreich und China und die USA werden durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der asiatische Raum wird von der im Januar 2015 gegründeten Bauwerk Boen Group Asia Ltd. aus Hongkong heraus betreut. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz. Die Produktionsstandorte sind derzeit in St. Margrethen und Kietaviks/Litauen konzentriert, während die Gruppe in Kroatien zur nachhaltigen Sicherung der Rohstoffversorgung und sinnvolleren Auslastung der Kapazitäten ein weiteres Parkettwerk aufbaut. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die Bauwerk Boen Group einen Nettoumsatz von CHF 279.4 Millionen und beschäftigte insgesamt rund 1'900 Mitarbeitende. www.bauwerk-boen.com

Über EGS Beteiligungen AG EGS Beteiligungen AG (EGSB) ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft und investiert in schweizerische Unternehmen aus dem Industrie- und Dienstleistungssektor. EGSB verfolgt folgende Ziele: Nachhaltig positive Entwicklung der Beteiligungen, Erhalt und Fortentwicklung des Vermögens der Ernst Göhner Stiftung und Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite zur Finanzierung gemeinnütziger Projekte. EGSB finanziert Wachstums- und Buyout-Vorhaben von profitablen mittelgrossen und grossen privaten und börsenkotierten Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens CHF 50 Mio. Als langfristig orientierter Partner nimmt EGSB aktiven Einfluss auf das Unternehmen. http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php/de/Beteiligungen/Bete iligungen-AG

Über PATRIMONIUM PATRIMONIUM ist ein unabhängiger Schweizer Asset Manager alternativer Anlageklassen in den Bereichen Immobilien, Private Debt, Infrastruktur und Private Equity. PATRIMONIUM und ihre verbundenen Gesellschaften verwalten im Auftrag von institutionellen und privaten Investoren rund CHF 3bn an Vermögenswerten. PATRIMONIUM beschäftigt 50 Investment Professionals und unterhält Büros in Echandens/Lausanne, Zürich und Baar/Zug. www.patrimonium.ch

Über Johan G. Olsen Group Die Johan G. Olsen AS (JGO) Gruppe betreibt ihr Hauptgeschäft mit der 100%-Beteiligung an der internationalen Jiffy-Gruppe und hält ihre Finanzinvestition durch die 33,2%ige Beteiligung an der Bauwerk Boen Group. Die Jiffy Group ist ein international führendes Unternehmen im Bereich von Pflanzenanzuchtsystemen für den professionellen Gartenbau mit Produktion und Vertrieb über eigene Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, England, Estland, Frankreich, Japan, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Sri Lanka, Schweden, Deutschland und den USA. Vor der Fusion von Boen mit Bauwerk Parkett zur Bauwerk Boen AG hatte JGO Boen Litauen zu einer der grössten und kostengünstigsten Parkettproduktionsstätten Europas entwickelt. www.jiffygroup.com/de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VVLBCPBXYO Dokumenttitel: EGS Beteiligungen wird Mehrheitsaktionärin der Bauwerk Boen Group

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bauwerk Parkett AG Neudorfstrasse 49 9430 St. Margrethen Schweiz Telefon: +41 71 7477474 Fax: +41 71 7477423 E-Mail: info@bauwerk.com Internet: www.bauwerk.com ISIN: CH0207961084 Börsen: SIX Swiss Exchange

