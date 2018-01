Von Gregor Stuart Hunter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Euphoriewelle zur Wochenmitte an der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index erstmals überhaupt über 26.000 Punkten schloss, kommt an den asiatischen Börsen nicht recht an. Zwar dominierten dort am Donnerstag zunächst klar die Pluszeichen bei den Indizes, allerdings bröckeln die Gewinn im Verlauf des Handels ab. In Tokio schaffte der Nikkei-Index zwar erstmals seit 1991 den Sprung über die 24.000er Marke, kann das Niveau aber nicht halten. Er liegt im Späthandel 0,2 Prozent im Minus bei 23.824 Punkten.

In Hongkong markierte der HSI erneut ein 28-Jahreshoch, aber auch dort können die Gewinne nicht gehalten werden. Auch in Taiwan bewegt sich das wichtigste Börsenbarometer auf einem 28-Jahreshoch. In Sydney bewegte sich der Index kaum vom Fleck. Die neuesten Arbeitsmarktdaten aus "Down Under" zeigen zwar ein deutliches Stellenwachstum, allerdings stieg die Arbeitslosenquote dennoch leicht.

Zur unverändert konjunkturoptimistischen Stimmung an den Aktienmärkten der Region trägt auch bei, dass die südkoreanische Notenbank die Wachstumsprognose angehoben hat.

Für etwas Zurückhaltung an den ostasiatischen Börsen dürfte sorgen, dass zum Handelsende in Hongkong die Bekanntgabe der chinesischen BIP-Daten für das vierte Quartal ansteht. Erwartet wird ein Plus von 6,7 Prozent, nachdem es im Quartal zuvor noch bei 6,8 Prozent lag. Allerdings hatte Chinas Ministerpräsident jüngst bereits angedeutet, dass das Wachstum 2017 insgesamt bei 6,9 Prozent liegen dürfte.

Unter den Einzelwerten zeigen sich in Hongkong Angang Steel rund 5 Prozent fester. Das Unternehmen erwartet für 2017 ein Anstieg des Nettoergebnisses um 2,5 Prozent. Für Cathay Pacific geht es nach neuen Verkehrszahlen um 1,7 Prozent nach oben. Die Zahlen zeigen ein weiter positives Momentum bei den Passagier- und Frachtdaten. Die Analysten von Goldman Sachs haben darauf ihre Empfehlung "Conviction Buy" bestätigt.

In Sydney stabilisierten sich die Schwergewichte Rio Tinto und BHP Billiton nach ihrem jüngsten Rücksetzer. Rio Tinto legten um ein halbes und BHP um 0,1 Prozent zu. BHP Billiton bereitet sich auf den möglichen Verkauf seiner US-Schieferölsparte vor, hält sich aber andere Optionen offen.

Dollar verteidigt Gewinne nach "Beige Book"

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar im Vergleich zur gleichen Vortageszeit auf breiter Front befestigt. Er erhielt am Vorabend Auftrieb vom Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Demnach sind die Arbeitsmärkte in den USA angespannt und die Löhne ziehen mäßig an. Das schürt die Spekulationen über mehr als die drei von der US-Notenbank bislang offiziell avisierten Zinserhöhungen für 2018 zusätzlich.

Der Austral-Dollar tendiert nach den Arbeitsmarktdaten, die Zinserhöhungserwartungen etwas dämpfen, unter Schwankungen seitwärts. Der Bitcoin-Kurs zeigt sich stabil bei 11.111 Dollar, nachdem er am Vortag zwischenzeitlich erstmals seit Anfang Dezember auf unter 10.000 abgerutscht war. Meldungen über drohende Handelsverbote oder -beschränkungen hatten der Kryptowährung bereits an den Tagen zuvor massiv zugesetzt.

Die Ölpreise zeigen sich stabil. Sie werden gestützt von den neuesten Lagerdaten des US-Branchenverbands API. Demnach sind die Ölvorräte in der zurückliegenden Woche erneut deutlich gesunken, die Benzinvorräte dagegen abermals gestiegen. Brentöl kostet 69,46 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als im späten US-Handel. Die US-Sorte WTI verteuert sich um 0,3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.014,60 -0,02% -0,83% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.834,02 -0,14% +4,70% 07:00 Kospi (Seoul) 2.514,29 -0,05% +1,90% 07:00 Schanghai-Comp. 3.459,18 +0,42% +4,57% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.992,61 +0,03% +6,49% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.535,03 -0,19% +3,92% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.823,95 -0,26% +1,77% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:32 % YTD EUR/USD 1,2206 +0,3% 1,2168 1,2230 +1,6% EUR/JPY 135,67 +0,2% 135,46 135,51 +0,3% EUR/GBP 0,8825 +0,2% 0,8812 0,8881 -0,7% GBP/USD 1,3829 +0,2% 1,3808 1,3773 +2,3% USD/JPY 111,16 -0,2% 111,35 110,78 -1,3% USD/KRW 1069,70 +0,2% 1067,65 1068,71 +0,2% USD/CNY 6,4362 +0,0% 6,4343 6,4319 -1,1% USD/CNH 6,4367 -0,1% 6,4407 6,4374 -1,2% USD/HKD 7,8214 +0,0% 7,8182 7,8197 +0,1% AUD/USD 0,7970 +0,2% 0,7954 0,7966 +1,9% NZD/USD 0,7292 +0,4% 0,7261 0,7256 +2,7% Bitcoin BTC/USD 11.050,12 -0,90 11.150,12 11.069,90 -21,84 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,08 63,97 +0,2% 0,11 +6,1% Brent/ICE 69,39 69,38 +0,0% 0,01 +4,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,24 1.326,98 +0,1% +1,26 +2,0% Silber (Spot) 17,05 17,01 +0,2% +0,04 +0,7% Platin (Spot) 1.000,40 999,50 +0,1% +0,90 +7,6% Kupfer-Future 3,19 3,18 +0,4% +0,01 -3,1%

