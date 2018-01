Trotz schwächerem Umsatzwachstum: Carrefour übertrifft 2017 Erwartungen EURONEXT ÜBERNIMMT FÜR ANFÄNGLICH 5,8 MIO EUR 80% AN INSIDERLOG Zeiss-Chef: Mit Investitionen Marktposition ausbauen DEUTSCHE BÖRSE: BANK MARKAZI REICHT KLAGE GEGEN TOCHTER CLEARSTREAM EIN Beschwerden über die Post mehren sich, Saarbrücker Zeitung Hypoport AG: Finanzmarktplatz EUROPACE steigert Transaktionsvolumen im Gesamtjahr 2017 auf über 48 Mrd. Euro Cevian verschärft Kritik an Thyssenkrupp -Struktur, BöZ, S. 1/7 DEUTSCHE BANK STEIGT BEI VONOVIA KOMPLETT AUS YOC launcht Technologie-Plattform VIS.X für High Impact Programmatic Advertising Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht:...

