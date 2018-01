Tagesgewinner war am Mittwoch Zalando mit 4,71% auf 46,69 (168% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,36%) vor Technogym mit 3,99% auf 9,63 (244% Vol.; 1W 6,41%) und Lion E-Mobility mit 3,14% auf 7,22 (71% Vol.; 1W -1,90%). Die Tagesverlierer: 3D Systems mit -7,66% auf 9,89 (151% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,91%), Ford Motor Co. mit -7,02% auf 12,18 (271% Vol.; 1W -6,52%), windeln.de mit -5,43% auf 2,44 (10% Vol.; 1W 6,55%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (34176,94 Mio.), HSBC Holdings (30754,31) und GlaxoSmithKline (30042,5). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Francotyp-Postalia (543%), Medigene (452%) und Ford Motor Co. (271%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist...

