NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 10,75 auf 10,00 Euro gesenkt. Analyst John Musk begründete das neue Kursziel mit seinen um 5 bis 10 Prozent reduzierten Ergebnisprognosen (EPS) für die kommenden Jahre. Auch die Konsensschätzungen für den Energiekonzern dürften sinken, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum rechtfertigte der Experte mit dem Hinweis, dass die Aktie mittlerweile angemessen bewertet sei./edh/zb

Datum der Analyse: 18.01.2018

