San Diego (ots/PRNewswire) - Peregrine Semiconductor Corporation gibt heute die Änderung des Firmennamens in pSemi Corporation bekannt, ein Murata Unternehmen, das auf die Integration von Halbleitern spezialisiert ist. Die Namensänderung fällt mit zwei wichtigen Meilensteinen zusammen: dem 30-jährigen Jubiläum von HF-CMOS Innovation und der Auslieferung des viermilliardsten Chips. pSemi wird zukünftig als Muratas Halbleitersparte fungieren und über aggressives Wachstum das expandierende Produktportfolio mit der Einstellung von Ingenieuren und Fachkräften weltweit unterstützen.



Der neue Name hat seinen Ursprung in Peregrine Semiconductor und spiegelt die stolze 30-jährige Geschichte von Peregrine wieder. pSemis erfahrenes Management Team wird weiterhin den Kurs des Unternehmens bestimmen, jedoch ein erweitertes Produktportfolio auf den Markt bringen. pSemis Produkte haben Ihren Ursprung in HF-Integration und werden zukünftig Lösungen für Power-Management, vernetzte Sensoren, optische Transceiver, Antennen-Tuner und integrierte HF-Frontends einschließen.



"Wir haben das pSemi-Team aufgefordert, seinen Aufgabenbereich zu erweitern, das Patent Portfolio (IP) weiter auszubauen und auf globaler Ebene zu wachsen, um die Innovation in Halbleitern stärker zu unterstützen", sagte Norio Nakajima, Senior Executive Vice President des Geschäftsfeldes Module von Murata. "Als Murata Unternehmen wird pSemi die Reichweite von Muratas Fertigungs- und Technologieführerschaft nutzen und gleichzeitig ein Maß an Autonomie bewahren, um die Halbleiterintegration weiter zu beschleunigen. pSemi wird als Drehscheibe für die Halbleiteraktivitäten von Murata fungieren und wir investieren in eine aggressive Wachstumsstrategie, um unsere Entwicklung in Richtung fortschrittlicherer und intelligenterer Module voranzutreiben."



Unter neuem Namen feiert pSemi das 30-jährige Jubiläum von innovativer HF-CMOS Halbleitertechnologie und die Auslieferung des viermilliardsten Chips im Rahmen eines Auftrages von Samsung. Im Januar 1988 veröffentlichten die Gründer des Unternehmens ein Forschungspapier, das als Grundlage für die UltraCMOS® Technologieplattform von Peregrine diente. Dieses Papier war die erste von vielen Innovationen in der Halbleitertechnologie, auf denen das Unternehmen im Laufe seiner Geschichte aufbaute.



"pSemi feiert diesen wichtigen Meilensteine und wir reflektieren die Geschichte des Unternehmens", sagte Stefan Wolff, CEO von pSemi. "Im Laufe von drei Jahrzehnten wurden viele Branchenneuheiten entwickelt, wie RF-CMOS Schalter, SOI Leistungsverstärker und mm-Wellen Phasenschieber. Unser Patentportfolio wächst weiter und zählt heute zu den wertvollsten in der Halbleiterindustrie - und jetzt sind wir ein Murata Unternehmen. Der Start von pSemi ist das nächste Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Ich bin Murata sehr dankbar für das Vertrauen in unsere Wachstumsstrategie, und es ist mir eine Ehre, dieses fantastische Team in die Zukunft zu führen. Bei pSemi bauen wir ein "Dream Team" von Ingenieuren auf, und wir brauchen mehr Talente und erfahrene Kräfte, die uns zukünftig unterstützen."



Mit dem neuen Namen lanciert pSemi auch ein neues Logo und eine neue Firmenwebsite (http://www.psemi.com/). Die Namensänderung betrifft alle neuen Produkte und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die bisherigen Produkte von Peregrine Semiconductor werden unter dem Namen und dem Logo von Peregrine Semiconductor weitergeführt und von den etablierten Vertriebsteams, Distributoren und Anwendungstechnikern unterstützt. Wenn Sie Interesse haben, im pSemi-Team zu arbeiten, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf an contact.us@psemi.com oder sehen Sie sich die offenen Stellen (https:/ /career8.successfactors.com/career?company=murataamer&career_ns=job_l isting_summary) auf der pSemi-Stellenbörse an.



pSemi Corporation ist ein Murata Unternehmen, das die Halbleiterintegration vorantreibt. pSemi baut auf Peregrine Semiconductors 30-jähriger Erfahrung in Halbleiter Innovation und einem starken IP-Portfolio auf und hat jetzt eine neue Mission - die Erweiterung von Muratas herausragenden Fähigkeiten in HF-, Analog-, Mixed-Signal- und optischen Lösungen. Das Produktportfolio von pSemi schließt nun Power-Management, vernetzte Sensoren, optische Transceiver, Antennen-Tuner und integrierte HF-Frontends ein. Diese intelligenten und effizienten Halbleiter sind der Kern von hochentwickelten Modulen für Smartphones, Basisstationen, Personal Computer, Elektrofahrzeuge, Rechenzentren, IoT-Geräte und das Gesundheitswesen. Vom Hauptsitz in San Diego und von Standorten auf der ganzen Welt sucht das Team von pSemi nach neuen Wegen, die Elektronik für eine vernetzte Welt kleiner, leichter, schneller und besser zu machen. Um sich die Fortschritte von pSemi bei Halbleitern anzusehen oder sich dem pSemi-Team anzuschließen, besuchen Sie bitte www.psemi.com.



Der Name Peregrine Semiconductor, das Peregrine Semiconductor-Logo und UltraCMOS sind eingetragene Warenzeichen und der Name pSemi, das pSemi-Logo, HaRP und DuNE sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von pSemi Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen. Die pSemi-Website unterliegt dem Urheberrecht von pSemi Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



