Positive Vorgaben von der Wall Street und ein sich stabilisierender Euro-Kurs könnten deutsche Aktienanleger am Donnerstag in Kauflaune versetzen. Es wird erwartet, dass das Frankfurter Börsenbarometer mit Gewinnen in den Handel startet.

Am Mittwoch ließen sich hiesige Aktienanleger von Wall-Street-Investoren den Schneid abkaufen. Auch am Donnerstag wird man an der Frankfurter Börse nach New York schauen - diesmal allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Denn die Wall Street war am Mittwochabend erstmals über der Marke von 26.000 Punkten aus dem Handel gegangen - und gegenüber Dienstag um 1,3 Prozent zugelegt.

Asiens Börsen reagierten bereits mit Kursgewinnen, und auch ...

