Eine Werbung der DZ BANK AG Die Deutsche Bank hat im letzten Jahr hauptsächlich durch negative Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Auslöser waren zum einen die Geldwäschevorwürfe, Zins- und Währungsmanipulationen, sowie die "Paradise Papers". Auch in dieser Woche steht das Institut erneut am Pranger. Ein Pensionsfonds aus den USA klagt vor dem New Yorker Bezirksgericht,...

Den vollständigen Artikel lesen ...