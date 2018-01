Gestern war der zweite emissionsstarke Tag in Folge, obwohl hauptsächlich USD- und GBP-Emissionen den Primärmarkt prägten. Am EUR denominierten Primärmarkt preiste aus dem Financial Segment unter anderem CIBC einen EUR 1,25 Mrd. Covered Bond (CB) bei MS-5 BP (Laufzeit 5J). BerlinHyp platzierte einen 2-jährigen CB im Subbenchmarkformat (EUR 250 Mio.) bei MS-24 BP. Aus dem Corporate Segment kündigte Pirelli (kein Rating) eine geplante 5-jährige Senioremission im Benchmarkformat an. Das Immobilienunternehmen Summit Germany platzierte EUR 300 Mio. mit 7J Laufzeit (Ba1/BBB-) und erster Callmöglichkeit nach 3J bei einer Emissionsrendite von 2 %. Quelle: Raiffeisen Research GmbH Bilder zu Raiffeisen: HIER. Mehr Credit-Märkte: HIER.

