Soll man bei Vapiano jetzt das Kauflimit heraufsetzen oder gleich ordern? Offenkundig tut sich das Papier schwer, auf die Kurshöhe herunterzukommen, die wir angesetzt hatten. Kein Wunder: Der Filialist in der Systemgastronomie will nicht nurneue Restaurants eröffnen: Auch sein Lieferservice sollausgebaut werden. Vor allem aber zeigen die vorläufigen Zahlen 2017: Der Umsatz legte um 4,8 % zu (anvisiert waren 4 bis 5 %) - und das flächenbereinigt! Zudem war es der bisher höchste Zuwachs in der Firmengeschichte. Wir entscheiden uns daher zu einem Strategiewechsel: Kauf der Aktie auf aktuellem Niveau. Kursziel: 29 €.



