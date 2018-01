Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 112 auf 121 Euro angehoben und die Aktie des Softwarekonzerns auf der "Conviction Buy List" belassen. Sein neues Kursziel basiere nun auf den Schätzungen für 2019, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Produktzyklus der Datenbank-Software S4 Hana befinde sich erst am Anfang. Auch für den europäischen Technologiesektor insgesamt ist der Experte für 2018 positiv gestimmt./ajx/bek Datum der Analyse: 18.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0008 2018-01-18/08:59

ISIN: DE0007164600