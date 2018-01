Die Nordex-Aktie befindet sich derzeit auf einer Achterbahnfahrt: Während am Montag noch ein Kursgewinn von 8,8% auf der Anzeigetafel stand, ging es am Dienstag (-3,5%) und gestern (-3,9%) wieder deutlich in den Keller. Dennoch können sich Nordex-Aktionäre seit Jahresauftakt 2018 über einen Gewinn in Höhe von rund 25% freuen. Als Kurstreiber für den Windkraftanlagen-Hersteller...

Den vollständigen Artikel lesen ...