Das Analysehaus RBC Capital hat Innogy von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 37,50 auf 34,00 Euro gesenkt. Die RWE-Ökostromtochter habe mit einer Gewinnwarnung einen schlechten Jahresabschluss gehabt, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch deshalb bleibe er bei seiner weniger positiven Einschätzung der Aktie. Nach dem Kurseinbruch in Reaktion auf die reduzierten Unternehmensziele sei das Papier aber mittlerweile angemessen bewertet, rechtfertigte der Experte sein neues Anlagevotum./edh/bek Datum der Analyse: 18.01.2018

