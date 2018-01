Vollzugsmeldung im zweiten Anlauf: Unser Merger-Play Neothetics (WKN: A12FSG) feiert den Abschluss seiner angekündigten Fusion und wird sich fortan unter dem Namen Evofem Biosciences dem Kapitalmarkt präsentieren. SD-Leser liegen bereits +90% vorne.

Nach dem Einsatz vieler Neothetics-Aktionäre aus der SD-Community konnte das Unternehmen nun die nötigen Stimmen sammeln, um seinen Zusammenschluss mit Evofem zu vollziehen. Ein erster HV-Beschluss war vor knapp zwei Wochen noch gescheitert. Nachbörslich legt der Kurs bis auf 2,25 USD in der Spitze zu. SD-Follower blicken bereits auf einen immensen Gewinn, der auf kurz oder lang noch deutlich ausgeweitet werden könnte.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); SD-Leser vor Verdoppler

Im Oktober kündigten wir bei Kursen von unter 1,20 USD voraussichtlich "hohe Kursgewinne" bis Januar an. Zeitnah aufgestiegene SD-Leser stehen jetzt tatsächlich kurz vor einem Kursverdoppler und können über Gewinnmitnahmen nachdenken. Doch: Fälle wie unser +300%-Tipp Albireo Pharma oder die Kursrallye von mehr als +1000% bei Madrigal Pharmaceutcials haben gezeigt, wohin es für Aktienkurse fusionierter Biotech-Schmieden in kurzem Zeitfenster gehen kann.

Der Abschluss dieses Mergers markiert einen signifikanten Meilenstein für Evofem (…) Wir sind in einer entscheidenden Phase unseres Wachstums, was dies zu einer perfekten Zeit in unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...