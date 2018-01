Liebe Leser,

sie Deutsche Telekom hat nun bestätigt, was wir an dieser Stelle schon oft beschrieben haben. Die Aktie ist im Abwärtstrend. Jetzt könnte es um mindestens 1 Euro weiter nach unten gehen. Massive Haltezonen sind nicht mehr in Sicht, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Im Einzelnen: Die Aktie gab um knapp 1 % nach und nähert sich nun sogar einer wichtigen Untergrenze bei 14 Euro. Der Wert ist ohnehin im charttechnischen Abwärtstrend und könnte, ... (Frank Holbaum)

