TOM TAILOR präsentiert neue Star-Kollaboration: Are you ready for TOM TAILOR Denim x Revolverheld?

Hamburg, 18. Januar 2018. Das Hamburger Modeunternehmen TOM TAILOR setzt mit nationalen und internationalen Kooperationen den Erfolgskurs der letzten Monate weiter fort. Mit der neuen Kollektion "TOM TAILOR Denim x Revolverheld", die gestern im Rahmen eines Privatkonzerts auf der Berlin Fashion Week vorgestellt wurde, wird die neue Markenstrategie konsequent weitergeführt.

Im vergangenen Jahr läutete das Team um Vorstandsvorsitzenden Dr. Heiko Schäfer mit der Marketingkampagne "ARE YOU READY.?" die Neuausrichtung der beiden Kernmarken TOM TAILOR und TOM TAILOR Denim ein. Moderner, provokanter und vor allem unverwechselbar - so möchte das Modeunternehmen, das seit über 55 Jahren am Markt agiert, die Markenkommunikation jetzt gestalten. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Supermodel Naomi Campbell wird nun die nächste Star-Kollaboration mit der Band Revolverheld präsentiert.

Ab August 2018 ist die erste von drei Kapselkollektionen der Hamburger Künstler in den Läden erhältlich. Die Handschrift der Band ist dabei klar zu erkennen: Jeans, komfortable Oberbekleidung mit Westernhemden in Olivtönen, Basic T-Shirts mit Brusttaschen sowie unifarbene Hemden mit Stehkrägen bilden gemeinsam mit rockigen Karohemden das Grundgerüst. Außerdem war der Band der Aspekt Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ein besonderes Augenmerk liegt daher auf der Verwendung nachhaltiger Materialien wie Organic Cotton und dem Einhalten von BSCI- und Global Organic Textile Standards. Noch im November diesen Jahres ist die nächste Kapselkollektion zu erwarten.

"Revolverheld ist für uns die perfekte Wahl", erklärt Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR GROUP. "Zum einen verbindet uns die gemeinsame Herkunft. Zwei der Bandmitglieder kommen sogar direkt aus dem Hamburger Stadtteil Niendorf, wo sich unsere Unternehmenszentrale befindet. Zusätzlich verkörpert die Band aber auch eine positive Lebenseinstellung und Weltoffenheit, sodass sie ideal zur neuen Marketingausrichtung von TOM TAILOR passen." Die Kollektion "TOM TAILOR Denim x Revolverheld" ist der nächste Schritt in der im letzten Jahr lancierten neuen Markenstrategie. Weitere Guerilla Marketing Maßnahmen werden die Ausspielung im 360 Marketing Mix von Online und Social Marketing, Print und Out-of-Home unterstützen.

Johannes Strate, Frontmann von Revolverheld, ist stolz auf das Ergebnis: "Wir probieren gerne neue Sachen aus, bleiben uns dabei aber immer treu. Ich glaube das sieht man in der Kollektion - sie spiegelt uns wirklich perfekt wider, weil wir direkt am Designprozess beteiligt waren." Bei der Präsentation der neuen Kollektion wird die Band im Rahmen eines Sofakonzertes auch unveröffentlichte Songs ihres neuen Albums präsentieren.

Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Segmente des Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Ende 2016 zählten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen sowie 195 Franchise-Geschäfte, 2.992 Shop-in-Shops und rund 8.400 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 914 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 56 Shop-in-Shop Flächen.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

