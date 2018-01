Bad Marienberg - WIENWERT AG gibt hiermit bekannt, dass WW Holding AG, welche 99,99% der Aktien an WIENWERT AG hält, nach Informationen von WW Holding AG zahlungsunfähig und insolvenzrechtlich überschuldet ist. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:WIENWERT AG wurde von WW Holding AG in Kenntnis gesetzt, dass WW Holding AG aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und einer insolvenzrechtlichen Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorbereitet und so rasch wie möglich beim zuständigen Insolvenzgericht, dem Handelsgericht Wien, innerhalb der gesetzlichen Fristen einbringen wird.

