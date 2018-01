Der amerikanische Hersteller von Finanzsoftware Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, NASDAQ: INTU) wird an diesem Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 39 US-Cents ausschütten (Record date war der 10. Januar 2018). Intuit startete im Oktober 2011 erstmals mit der Zahlung einer Dividende an seine Aktionäre (0,15 US-Dollar vierteljährlich). Zuletzt steigerte Intuit die Ausschüttung im Oktober 2017 um knapp 15 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...