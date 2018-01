Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881) geht im dynamisch wachsenden Markt für günstige Lagertechnik-Produkte eine exklusive

und globale strategische Partnerschaft mit EP Equipment ein, einem führenden chinesischen Hersteller.

Die KION Group unterzeichnete dazu am Donnerstag im chinesischen Anji ein Abkommen über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an EP Equipment. Durch die Zusammenarbeit erweitert die KION Group ihr Produktangebot im Einstiegsegment der leichten Lagertechnikgeräte in China und anderen globalen Märkten. Die Partnerschaft zielt darauf, gemeinsam Produkte zu entwickeln und Synergien entlang der Lieferkette zu heben. Zudem soll die Wettbewerbsfähigkeit der Angebotspalette beider Unternehmen gestärkt werden. Die Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen ...

