Dornbirn (pta007/18.01.2018/09:20) - Der Aufsichtsrat der Zumtobel Group AG gibt gemäß der ad hoc Informationspflicht bekannt, mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr Ulrich Schumacher in Gespräche über eine vorzeitige Trennung einzutreten.



