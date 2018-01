Die sogenannten Dealmaker" in den USA rechnen aufgrund der Steuerreform mit einem signifikanten Anstieg von Fusionen und Übernahmen. Man spricht von einer Trump-Bump on M&A. Bewertungen spielen in solch einem Umfeld mit immer noch sehr tiefen Zinsen keine Rolle. Es geht um strategische Investments in den Bereichen Industrie 4.0, Digitalisierung, Halbleiter, Elektro-Mobility, Autonomes Fahren und im Mediensektor. Jüngste Gerüchte: Eine Großaktionärin übt Druck auf das CBS-Management aus und rät wieder zum Zusammenschluss mit Viacom. Daraus könnte auch schnell ein Bieterwettrennen um Viacom resultieren. Der Kurs dreht bereits nach oben. Bei KGV 10 spielen wir mit.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 3 vom 18.1.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info