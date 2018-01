Liebe Trader,

Erst kürzlich ist die Aktie des Stahlkochers ThyssenKrupp über eine wichtige Hürde bei 24,30 Euro ausgebrochen und hat damit eine vorausgegangene Bodenbildungsphase aus den letzten Monaten erfolgreich abgeschlossen. Nach einem ersten Verlaufshoch von 25,83 Euro kam es in den letzten Tagen zu einem regelkonformen Pullback zurück zum Ausbruchsniveau, wo sich prompt wieder Käufer eingefunden und die Aktie stabilisiert haben. Dieses bullische Signal dürfte sich demnach am Donnerstag positiv auf den weiteren Verlauf des Wertpapiers auswirken und lädt wieder Käufer ein zu investieren.

Long-Chance:

Vom gegenwärtigen Kursniveau aus könnte ThyssenKrupp nun wieder zur Oberseite abdrehen und zunächst an die jüngsten Zwischenhochs bei 25,83 Euro zulegen. Übergeordnet steht noch der Zielbereich zwischen 26,50 und 27,05 Euro aus, bis wohin das kürzlich aufgestellte Kaufsignal reichen sollte. Ein Stop kann jetzt auf 24,00 Euro gesetzt werden, bestehende Long-Positionen können jetzt über selbiges Niveau abgesichert werden. Rutscht ThyssenKrupp hingegen unter 23,80 Euro ab, so müssen Verluste bis auf 22,00 Euro eingeplant werden. Möglicherweise geht es sogar noch auf die Novembertiefs bei 21,35 Euro zurück.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 25,09 Euro

Kursziel: 25,83 / 26,50 / 27,05 Euro

Stop: < 24,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,09 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



ThyssenKrupp AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 25,09 Euro; 09:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

