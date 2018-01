Im Internet werden Devotionalien der insolventen Air Berlin versteigert. Der Ansturm ist riesig. Auktionator Jan Bröker erklärt, warum Menschen bereit sind, hohe Summen für einen Flugzeugsitz auszugeben.

Jan Bröker ist der Geschäftsführer des Auktionshauses Dechow GmbH. Das Unternehmen bewertet und versteigert unter anderem Maschinen, Ausstattungen und Produkte von Unternehmen, die insolvent sind. Ein weiterer Geschäftszweig sind Auktionen für Banken, Leasinggesellschaften oder Produktionsunternehmen, Händler und Baumaschinenvermieter. Namenhafte Projekte waren der Mobiltelefonhersteller BenQ Mobile, der Druckmaschinenhersteller Manroland und der Flugzeugbauer Fairchild Dornier. Für Air Berlin kann auf der Webseite des Auktionshauses für 1.507 Lose geboten werden.

WirtschaftsWoche: Sie versteigern gerade die Überbleibsel von Air Berlin. Aktuell liegt das Gebot für 100 Schokoladenherzen bei 325 Euro. Wer bezahlt ernsthaft so viel Geld für Schokolade, die es sonst geschenkt gab? Jan Bröker: Um so viel Geld für ein Erinnerungsstück auszugeben, müssen Emotionen im Spiel sein. Die Bieter wollen eine Erinnerung an ihre Erlebnisse mit Air Berlin haben. Folgendes Szenario schwebt mir vor: Ein Mann hat mit seiner neuen Freundin am Flughafen auf den Start des Ferienfliegers gewartet. Dabei tranken sie Kaffee aus einer Air-Berlin-Tasse und knabberten an einem Schokoherz. Solche Erinnerungen öffnen das Portemonnaie.

Verhalten sich die Bieter anders, wenn Sie Emotionen mit dem Produkt verbinden? Als die Air-Berlin-Auktion am 15. Januar gestartet ist, schossen die Gebote in einer hohen Intensität rein. Viele Leute haben wohl vorm Rechner auf die Auktion hingefiebert. Und das, obwohl die Auktion bis Anfang Februar läuft. Normalerweise starten Auktionen gemächlich. Die richtig heiße ...

