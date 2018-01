Das Hamburger Modeunternehmen TomTailor Holding SE (ISIN: DE000A0STST2) setzt mit nationalen und internationalen Kooperationen den Erfolgskurs der letzten Monate weiter fort. Mit der neuen Kollektion "TOM TAILOR Denim x Revolverheld", die gestern im Rahmen eines Privatkonzerts auf der Berlin Fashion Week vorgestellt wurde, wird die neue Markenstrategie konsequent weitergeführt.

Im vergangenen Jahr läutete das Team um Vorstandsvorsitzenden Dr. Heiko Schäfer mit der Marketingkampagne "ARE YOU READY.?" die Neuausrichtung der beiden Kernmarken TOM TAILOR und TOM TAILOR Denim ein. Moderner, provokanter und vor allem unverwechselbar - so möchte das Modeunternehmen, das seit über 55 Jahren am Markt agiert, die Markenkommunikation jetzt gestalten. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit ...

