Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) von "Buy" auf "Hold" reduziert. Das Kursziel blieb jedoch unangetastet und lautet weiterhin auf 28,0 Euro.

Nach einigen Enttäuschungen in den Jahren 2015 und 2016 war die VIG-Aktie im Sektorvergleich längere Zeit deutlich unterbewertet, schreibt der Analyst Daniel Bischof. Nun hat das Unternehmen jedoch seit einigen Quartalen stabile Zahlen abgeliefert, was sich auch in einem höheren Aktienkurs widerspiegelt.

Hinzu kommt ein neues Interesse der Investoren an der CEE-Region, in der die VIG stark vertreten ist und auch einen deutlichen Teil ihrer Prämieneinnahmen bezieht. Starke Konjunkturdaten und eine Normalisierung der Zinssätze in den Ländern in Zentral- und Osteuropa haben die Region wieder stärker in den Fokus der Anleger gerückt, schreibt Bischof in einer aktuellen Studie.

Aufgrund des daher reduzierten Aufwärtspotenzials der VIG-Aktie hat der Experte die Bewertung für die Titel angepasst und die Kaufempfehlung gestrichen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,15 Euro für 2017, sowie 2,31 bzw. 2,57 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,85 Euro für 2017, sowie 0,90 bzw. 0,95 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstagvormittag notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,61 Prozent bei 28,04 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

ISIN: AT0000908504