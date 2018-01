Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nokia von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 4,50 Euro gesenkt. Der Umsatz des finnischen Netzwerkausrüsters dürfte in der ersten Jahreshälfte unter Druck geraten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Probleme mit der Alcatel-Integration und höherer operativer Aufwendungen kürzte der Experte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit)./ajx/tih Datum der Analyse: 18.01.2018

