FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Biotest-Aktien haben am Donnerstag im SDax leicht nachgegeben. Tags zuvor waren die Papiere des Spezialisten für Plasmaprotein-Produkte mit einem Kurssprung von in der Spitze 25 Prozent auf 23,35 Euro in den Fokus geraten. Auslöser wäre eine Meldung aus informierten Kreisen, dass der chinesische Investor Creat Group mit seinem Übernahmevorstoß voran kommt. Letztlich gaben die Biotest-Papiere aber knapp die Hälfte ihrer Gewinne ab und schlossen bei 21,25 Euro.

Börsenbriefautor Hans Bernecker riet den Anlegern in seinem Morgenkommentar, am Ball zu bleiben. Mit der endgültigen Genehmigung seien in den im SDax gelisteten Vorzügen 24 bis 25 Euro drin, so Bernecker.

Im November hatte der zuständige Ausschuss der US-Regierung zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen Kritik am bisherigen Antrag von Creat geäußert und damit die Anteilscheine von Biotest unter Druck gesetzt. Am Vortag hieß es nun, dass der chinesische Investor offenbar die Kontrolle über das US-Geschäft aufgeben und so die Zustimmung der Amerikaner erreichen wolle./ag/das

2018-01-18