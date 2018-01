Essen - Die Informationen aus dem beige book brachten letztlich kaum Neues zu Tage, so die Analysten der National-Bank AG.Die Wirtschaft in den USA befinde sich auf einem moderaten Wachstumskurs. Die Unternehmensinvestitionen würden langsam anziehen. Die Betriebe hätten zusehends Schwierigkeiten, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und würden von einem Anziehen der Löhne ausgehen. Die Immobilienpreise würden zulegen. Und die Einzelhändler hätten sich über ein besser als erwartet ausgefallenes Weihnachtsgeschäft gefreut. Das spreche also dafür, dass die FED im laufenden Jahr durchaus einige Leitzinsanhebungen vornehmen müsse, mindestens die drei, die sich aus den dot plots ablesen lassen würden. Am kurzen Ende seien diese Informationen letztlich nicht ohne Wirkung geblieben, denn die Renditestrukturkurve sei vom kurzen Ende her flacher geworden. Die Investoren würden damit beginnen, auch die dritte Leitzinsanpassung für das laufende Jahr einzupreisen.

Den vollständigen Artikel lesen ...