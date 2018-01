FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Zalando mit "Reduce" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Um mittelfristig hohes Umsatzwachstum beizubehalten, werde das Internet-Modehaus Margen opfern und größere Risiken mit Blick auf nicht-zahlende Kunden eingehen müssen, schrieb Analyst Alexander Rummler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn Zalando müsse wohl mehr Kunden die Möglichkeit anbieten, erst nach der Lieferung zu bezahlen. Zudem sei der MDax-Konzern zunehmender Konkurrenz durch Amazon ausgesetzt./ajx/tih

Datum der Analyse: 18.01.2018

ISIN DE000ZAL1111

