STOCKHOLM IT VENTURES AB SCHLÄGT ANLÄSSLICH DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG ROGER TAMRAZ ZUR WAHL VOR

Nacka Strand, 18.01.2018

ISIN SE 0006027546 - Stockholm IT Ventures AB schlägt an der bereits angekündigten ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl des Milliardärs Roger Tamraz in den Verwaltungsrat vor. Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 31. Januar 2018 in Nacka Strand, Schweden, statt.

Roger Tamraz gilt als sehr erfolgreicher Bank- und Venture-Capital-Investor, der die Ölgesellschaft Tamoil gründete, die er aus den übernommenen Vermögenswerten von Amoco und Texaco aufbaute. Tamoil hat sich seitdem zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 20 Milliarden Dollar entwickelt. Während seiner Zeit in der Ölindustrie, sowohl bei Tamoil als auch bei Netoil, war Herr Tamraz verantwortlich für einige der innovativsten Pipeline-Engineering-Projekte einschließlich der Suez-Mittelmeer-Pipeline, die als eine der größten Ingenieurleistungen der Welt gilt.

Wayne Lochner, Chairman von Stockholm IT Ventures AB, sagte: "Wir freuen uns, mit Roger Tamraz einen sehr erfahrenen Unternehmer zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen können. Er wird zweifellos eine riesige Menge an Fachwissen in den Verwaltungsrat einbringen, während das Unternehmen weiterwächst und komplementäre Unternehmen erwirbt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm mit ihm und freuen uns auf seine Erfahrungen und Beitrag bei der zukünftigen Ausrichtung unseres Unternehmens. "

Roger Tamraz sagte: "Ich freue mich, dass ich zur Wahl in den Verwaltungsrat von Stockholm IT Ventures vorgeschlagen bin. Ich denke, es ist ein sehr spannendes Unternehmen mit dem enormen Potenzial, eine wichtige Position in der Welt der Kryptowährungen einnehmen zu können. Ich freue mich darauf, diese Aufgabe in diesem aufregenden Unternehmen übernehmen zu dürfen. "

Für weitere Informationen:

Stockholm IT Ventures AB Vikdalsgränd 10A S- 131 27 Nacka Strand Sweden Wayne Lochner Email: wayne@myfantrac.com Tel.: +44 207 148 6214 Cell: +44 7956173408

