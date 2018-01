FRANKFURT (Dow Jones)--Der Arzneimittelkonzern Stada hat sich mit Sanofi über die vorzeitige Beendigung der Lizenzvereinbarung für das Läusemittel Hedrin geeinigt. Sanofi hatte die Lizenzrechte für die Hedrin-Produkte in Belgien, Spanien und Portugal. Deren Vertrieb werde seit dem 17. Januar von Gesellschaften des Stada-Konzerns übernommen, teilte die Stada Arzneimittel AG mit.

Hedrin ist den Angaben zufolge nach verkauften Packungen mit einem Anteil von 18 Prozent der Marktführer in Europa unter den Produkten zur Behandlung von Kopfläusen. Neben seinem Heimatmarkt Großbritannien wird es aktuell in zwölf weiteren europäischen Ländern vertrieben - teilweise unter anderen Markennamen. Die etablierten Markennahmen Silikom (Belgien), Piky (Portugal) und Neositrin (Spanien), unter denen Hedrin in diesen Ländern von Sanofi vermarktet wurde, werden fortgeführt.

Die Vereinbarung mit Sanofi sei bereits am 12. Januar erzielt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 04:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.