Nach einigen Wochen Zitterpartie hat Airbus von Emirates einen entscheidenden Großauftrag über zahlreiche A380-Maschinen bekommen. Die arabische Fluggesellschaft bestellt 20 Großraumflugzeuge fix und hat Optionen auf weitere 16, wie der europäische Flugzeugbauer am Donnerstag mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung sei am Morgen in Dubai...

Den vollständigen Artikel lesen ...