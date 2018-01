DüSSELDORF (AFP)--Wegen des Sturmtiefs "Friederike" hat die Bahn den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen gestoppt. "In NRW ist ab sofort bis auf Weiteres der Zugverkehr eingestellt", teilte DB Regio am Donnerstagvormittag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor hatte die Bahn von einzelnen Strecken im Westen Nordrhein-Westfalens erste umgestürzte Bäume auf den Gleisen gemeldet. Wegen heftiger Sturmböen riet die Stadt Köln dringend, neben Parks und Wälder auch windanfällige Flächen wie die Umgebung des Kölner Doms zu meiden. Die Domplatte wurde demnach am Donnerstagmorgen zur Hälfte bereits abgesperrt, um Passanten vor eventuell vom Dom herabstürzenden Steinen zu schützen. Durch Windböen seien auf der Domplatte mehrere Menschen erfasst und zu Boden gerissen worden, teilte die Stadt mit.

January 18, 2018 05:06 ET (10:06 GMT)