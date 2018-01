marktEINBLICKE um 12: DAX mit neuem Anlauf, Wirecard darf sich freuen

Am Donnerstag reicht es im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) einmal mehr für leichte Kurszuwächse. Mit der Euphorie, die wir weiter an der Wall Street beobachten können, hat dies jedoch überhaupt nichts zu tun. Stattdessen müssen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter in Geduld üben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 13.246

MDAX +0,4% 27.149

TecDAX +0,8% 2.666

SDAX +0,4% 12.406

Euro Stoxx 50 +0,0% 3.613

Die Topwerte im DAX sind Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Dabei schießt die Infineon-Aktie dank eines positiven Analystenkommentars regelrecht in die Höhe. In der Spitze betrug das Kursplus bisher mehr als 4 Prozent. Auch beim Zahlungsabwickler Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) durfte man sich über Analystenlob freuen.

