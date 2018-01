Liebe Trader,

Übergeordnet weist die Tec-Aktie Infineon eine positive Bilanz auf, in der es zuletzt gelungen ist bis auf ein Verlaufshoch von 25,44 Euro zuzulegen. Nach einer kurzfristigen Konsolidierungsphase in diesem Bereich nahmen sich jüngst Käufer das Papier wieder zur Brust und konnten für deutliche Kursgewinne sorgen. Dabei steht einem Folgekaufsignal jetzt nur der Widerstandsbereich von 25,44 Euro im Wege, der bei der aktuell vorliegenden Kursdynamik bald fallen und weitere Gewinne mit sich bringen könnte. Eine attraktive Kaufgelegenheit für mittelfristig orientierte Investoren.

Long-Chance:

Derzeit tendiert das Wertpapier von Infineon steil in Richtung der letzten größeren Verlaufshochs. Gelingt noch ein Ausbruch per Wochenschlusskurs darüber, könnte die Infineon-Aktie weiter profitieren und kurzfristig bis in den Bereich von 26,00 Euro vordringen. Darüber kann es dann sogar bis an die Zwischenhochs aus 2002 bei 29,30 Euro weiter rauf gehen und über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Ein unerwartetes Abtauchen des Wertpapieres unter die 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 23,43 Euro (steigend) erhöht hingegen das Risiko eines Rücksetzers auf rund 22,00 Euro. Eine größere Verkaufswelle zurück auf die 200-Tage-Durchschnittslinie bei grob 21,02 Euro dürfte dementsprechend zügig folgen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 25,50 Euro

Kursziel: 26,00 / 29,30 Euro

Stop: < 23,40 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,10 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Infineon Technologies AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 24,78 Euro; 10:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

