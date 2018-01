Unterföhring (ots) -



Zum Teufel, nochmal: Der charmante Höllenfürst (Tom Ellis) löst im L.A. der Neuzeit ab Mittwoch, 7. März 2018, endlich wieder Kriminalfälle. Damit zeigt ProSieben mit "Akte X" (20:15 Uhr), "Lucifer" (21:15 Uhr, Doppelfolgen) und "The Exorcist" (23:15 Uhr) gleich drei neue Serien am Mittwoch. "Akte X" und "The Exorcist" starten bereits eine Woche vor "Lucifer", am 28. Februar, jeweils mit Doppelfolgen.



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "US-Serien bleiben ein Herzstück im Programm von ProSieben. Mit den Starts der Science-Fiction-Serie 'The Orville' der Horror-Serie 'The Exorcist', dem Comeback der Krimi-Fantasy-Serie 'Lucifer' und neuen Folgen des ProSieben-Klassikers 'Akte X' erhöhen wir die Bandbreite im ProSieben-Programm. Mit 'Sword Art Online' gehen wir neue Wege: ProSieben zeigt zum ersten Mal eine japanische Anime-Serie."



Inhalt: Nach seiner "Nahtod-Erfahrung" kehrt Lucifer Morningstar (Tom Ellis) aus der Hölle zurück, in der er etwas Unglaubliches entdeckt hat: Seine "leibhaftige" Mutter ist aus ihrem Gefängnis in der Unterwelt ausgebrochen und könnte sich nun in L.A. im Körper eines kürzlich Verstorbenen herumtreiben - um sich gehörig an ihrem Sohn und dem Rest der Welt zu rächen! Lucifer muss sie gemeinsam mit seinem Bruder Amendiel (D.B. Woodside) schleunigst finden und zurück in den Gewahrsam verfrachten. Allerdings hat der pensionierte Höllenfürst auch noch einen seltsamen Fall mit seiner Cop-Partnerin Chloe Decker (Lauren German) mitten in der Traumfabrik Hollywood an der Backe. Und Lucifer denkt sofort, dass niemand außer seiner Mutter hinter dem Mord an einem Licht-Double stecken kann ...



Fakten:



* Höllisch komplizierte Herkunft: Ursprünglich stammt der Charakter des Lucifer aus der Feder des britischen Kult-Autoren Neil Gaiman ("Der Sternwanderer"), der ihn bereits 1988 für DC's Vertigo-Serie "The Sandman" erfand. Der smarte Höllenfürst ist also eigentlich identisch mit dem von Peter Stormare genial schräg dargestellten Satan in "Constantine" (2005, mit Keanu Reeves), denn der Dämonen-Detektiv gehört ebenfalls in die düstere Sandman-Welt.



* Series-Creator Tom Kapinos kennt sich aus mit der Sünde in L.A.: In "Californication", das ebenfalls aus Kapinos' Feder stammt, frönt der von David Duchovny gespielte Hauptcharakter so ziemlich jedem Laster, das vorstellbar ist.



"Lucifer" (OT: "Lucifer") 18 Folgen der zweiten Staffel Zum ersten Mal im Free-TV Ab Mittwoch, 07. März 2018, um 21:15 Uhr in Doppelfolgen USA, 2017 Genre: Crime/Fantasy Creator: Tom Kapinos



Das Serien-Line-up am Mittwoch, 28. Februar 2018, im Überblick:



20:15 Uhr: "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI", Start Staffel 11, Doppelfolge 22:15 Uhr: "The Exorcist", Start Staffel 1, Doppelfolge



Das Serien-Line-up ab Mittwoch, 7. März 2018, im Überblick:



20:15 Uhr: "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI", Neue Folgen, Staffel 11 21:15 Uhr: "Lucifer", Start Staffel 2, Doppelfolgen 23:15 Uhr: "The Exorcist", Neue Folgen, Staffel 1



