- Consumer Health treibt mit Start eines neuen Partnerschaftsprogramms mit Apothekern in GB seine WE100®-Bewegung mit dem Ziel voran, 100 gesunde Lebensjahre zu ermöglichen - Femibion® würdigt berufstätige Mütter mit neuer Kampagne "MumPlus" - Erweiterung der Vitamin-D-Marke Vigantol® mit Einführung von Vigantolvit®



Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, nutzt die dynamische Entwicklung seines Consumer-Health-Geschäfts und startet mehrere neue Programme unter dem Dach der WE-100-Bewegung sowie für zwei seiner traditionsreichen Marken. Die Bewegung WE100 wurde ins Leben gerufen, um den Anspruch des Consumer-Health-Geschäfts voranzutreiben, die Gesellschaft auf eine neue Ära vorzubereiten, in der die Menschen bei guter Gesundheit 100 Jahre alt werden.



Neues Partnerschaftsprogramm mit Apothekern in Großbritannien mit Fokus auf gesundes Leben



Nach Veröffentlichung eines neuen Weißbuchs im November 2017 (www. merckgroup.com/en/expertise/consumer-health/our-consumer-health-debat e/white-paper.html ), das beleuchtet, wie jüngere Generationen darauf vorbereitet werden können, gesund 100 Jahre alt zu werden, verfolgt das Consumer-Health-Geschäft von Merck weiterhin sein ambitioniertes Ziel, die Kluft zwischen "länger leben" und "länger und gesünder leben" zu überbrücken. Zu diesem Zweck hat das Geschäft seine Partnerschaft mit Apothekern weitergeführt und in Großbritannien das neue Schulungsprogramm "Young for Old, Old for Young" ins Leben gerufen.



Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Unterstützung von Apothekern bei der Bewältigung spezifischer Herausforderungen, mit denen alternde Konsumenten konfrontiert sind, wie z. B. Mangelernährung. Angaben der British Nutrition Foundation zufolge besteht bei jedem siebten älteren Menschen das Risiko einer MangelernährungBritish Nutrition Foundation (2016). Older adults [online]. Abrufbar unter: https://www.nutrition.org.uk/nutritionscien ce/life/older-adults.html?limit=1&start=5 [Letzter Zugriff: 13 Feb. 2017].. Mit dem speziellen Schulungsprogramm "Young for Old, Old for Young" können Apotheker ihre Kompetenzen erweitern, um Konsumenten eine angemessene Gesundheits- und Ernährungsberatung zu bieten und entsprechende Bedürfnisse erkennen zu können.



Uta Kemmerich-Keil, CEO und President von Consumer Health bei Merck, sagte hierzu: "Angesichts der steigenden Lebenserwartung basiert die Philosophie hinter WE100 auf der Überzeugung, dass ein möglichst gesundes Leben für alle Generationen oberste Priorität haben muss". In Großbritannien erhielt das WE100-Programm Unterstützung und Aufmerksamkeit von politischen Entscheidungs-trägern wie der Parlamentsabgeordneten Eleanor Smith von der Labour-Partei.



Kampagne "MumPlus" von Femibion würdigt berufstätige Mütter



Aus einer kürzlich durchgeführten Umfrage Die Femibion-Umfrage wurde 2017 in Deutschland durchgeführt von Femibion - ein führendes Multivitaminpräparat für die Schwangerschaft und zugleich eine strategische Marke des Consumer-Health-Geschäfts - ging hervor, dass 62 % der Frauen der Meinung sind, dass eigene Kinder die berufliche Weiterentwicklung verzögern oder zum Stillstand bringen. Femibion hat sich daher entschlossen, einen grundlegenden Einstellungswandel am Arbeitsplatz zu fordern, der dazu führen soll, dass Mutterschaft wertgeschätzt und als etwas angesehen wird, auf das man stolz sein kann. In der Umfrage stimmten 94 % der Frauen diesem Ziel zu, räumten jedoch ein, dass die Realität nicht immer ihren Erwartungen entsprach.



Mit einer Reihe kreativer Videos möchte die Marke die ermutigende Botschaft vermitteln, dass es vielmehr um ein Nebeneinander von "Mutterschaft UND Karriere" gehen sollte, und nicht um die Entscheidung zwischen "entweder - oder". Im Karrierenetzwerk LinkedIn wurde eigens eine "MumPlus"-Seite (https://de.linkedin.com/company/mumplus ) eingerichtet, um Frauen dazu zu inspirieren, die Initiative zu unterstützen und Arbeitgeber zu einem Umdenken über berufstätige Mütter zu ermutigen. Um die Botschaft der Kampagne weiterzutragen, wurde ein LinkedIn-"Badge" entwickelt, das berufstätige Mütter ihrem Profil hinzufügen können. Mit diesem Abzeichen können Nutzer zum Ausdruck bringen, dass Mutterschaft einen Mehrwert für den Arbeitsplatz darstellen kann. Femibion ist weiterhin wegweisend im Hinblick auf die digitale Transformation des Geschäfts und konzentriert den wesentlichen Teil ihrer Marketingmaßnahmen auf die Interaktion mit den Konsumenten im Internet - zum Beispiel durch den Beginn einer Diskussion auf LinkedIn, einer wichtigen Plattform für berufstätige Mütter, die ihr berufliches Profil online aufbauen.



Erfolgreiche Markenerweiterung bewahrt den Geist der Marke Vigantol



Vigantol, die Nr. 1 der Vitamin-D-Marken in Deutschland Insight Health Marktdaten, ehem. VIGANTOLETTEN®, Absatz MAT 08/2017, hat ihr Angebot mit der Einführung des Nahrungsergänzungsmittels Vigantolvit in Deutschland (2000 I.E.) erfolgreich erweitert. Diese neue Produkteinführung trug zu einem sehr starken zweistelligen Wachstum der Marke im Markt bei.



Die kürzlich gestartete Vigantolvit-Kampagne soll aufzeigen, inwiefern eine gesunde und bewusste Lebensweise hilft, sich auf eine aktive Zukunft vorzubereiten. Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine 60-jährige Großmutter, die weiterhin mit ihrer Tochter und Enkelin Surfen geht. Die Kampagne verdeutlicht darüber hinaus den Wunsch von Vigantolvit, dazu beizutragen, Generationen durch das Führen eines aktiven Lebensstils zusammenzubringen. Der Claim der Kampagne "Young with old. Old with Young." steht in vollem Einklang mit dem Anspruch des Consumer-Health-Geschäfts, die Gesellschaft auf eine neue Ära vorzubereiten, in der die Menschen bei guter Gesundheit 100 Jahre alt werden.



Über das Consumer-Health-Geschäft von Merck



Ziel des Consumer-Health-Geschäfts von Merck ist es, die Gesellschaft auf eine neue Ära vorzubereiten, in der die Menschen bei guter Gesundheit 100 Jahre alt werden. Das Geschäft unterstützt dieses Ziel durch die sogenannte WE100®-Bewegung, unter deren Dach spezielle Projekte und Kommunikationsmaßnahmen durchgeführt werden. Die führenden "Lovebrands" des Consumer-Health-Geschäfts von Merck, darunter Neurobion®, Bion®, Nasivin®, Seven Seas®, Dolo-Neurobion® und Femibion®, unterstützen dieses übergeordnete Ziel durch verbraucherorientierte Innovationen. Das Consumer-Health-Geschäft ist mit seinen mehr als 3.800 Mitarbeitern weltweit in über 40 Märkten tätig. Das Portfolio umfasst Marken mit einem jährlichen Gesamtumsatzvolumen von über 1 Mrd. US-Dollar. Consumer Health ist ein Geschäft des Unternehmensbereichs Healthcare des Merck-Konzerns, dessen Konzernzentrale in Darmstadt angesiedelt ist.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.merck-consumer-health.com oder https://twitter.com/merck_ch.



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.



