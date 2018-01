Berlin (ots/PRNewswire) -



Booking.com, die weltweit führende Buchungsplattform für Unterkünfte aller Art, hat heute die Preisträger der jährlichen "Guest Review Awards" bekanntgegeben. Basierend auf über 140 Millionen Gästebewertungen würdigt das Unternehmen dieses Jahr 549.937 Unterkünfte in 218 Ländern und Regionen der Welt für ihre herausragenden Bewertungsergebnisse. Angeführt wird die Liste von Italien (81,603), gefolgt von Frankreich (33.500) und den USA (30.502). Deutschland (25.969) belegt Platz fünf.



In Deutschland erhalten insgesamt 25.969 Unterkünfte eine Auszeichnung. Die durchschnittliche Gesamtbewertung liegt bei 8,7 Punkten. 67 Unterkünfte wurden von Gästen mit der Höchstpunktzahl 10 bewertet.



Im Städtevergleich finden sich besonders viele ausgezeichnete Unterkünfte in Rom (5.913), Split (2.661), St. Petersburg (2.396), Budapest (2.250) und Lissabon (2.064).



Im Ranking nach Unterkunftstypen erobern zum ersten Mal Ferienwohnungen (165.876) den Spitzenplatz. Dahinter folgen Hotels (132.339), Pensionen (63.697), Bed and Breakfasts (55.833) und Ferienhäuser (29.634). Das stetig wachsende Interesse an einzigartigen Erfahrungen in Unterkünften spiegelt sich auch in einer Umfrage von Booking.com wieder. Demnach möchte rund jeder dritte Reisende (33 Prozent) 2018 lieber in einer Ferienwohnung als in einem Hotel übernachten. Gut ein Fünftel (21 Prozent) denkt sogar darüber nach die eigene Wohnung auf einer Unterkunftsvermittlungsseite online zu stellen.



Die ausführliche Pressemitteilung und eine Auswahl der Top-Unterkünfte in Deutschland finden Sie hier https://news.booking.com/de.



Über Booking.com (https://www.booking.com/):



Booking.com B.V. wurde 1996 in Amsterdam gegründet und hat sich von einem kleinen niederländischen Start-up zu einem der weltweit größten E-Commerce-Unternehmen in der Reisebranche entwickelt. Booking.com ist Teil der Priceline Group (NASDAQ: PCLN) und beschäftigt mehr als 15.000 Angestellte in 198 Büros in 70 Ländern weltweit.



Booking.com hat sich als Ziel gesetzt, Menschen dabei zu helfen, die Welt zu entdecken und investiert aus diesem Grund in digitale Technologien, die das Reisen stressfreier machen. Bei Booking.com haben Reisende die weltweit größte Auswahl an Unterkünften, von Apartments über Ferienhäuser, familiengeführte Bed & Breakfasts bis hin zu Fünf-Sterne-Luxusresorts, Baumhäusern und sogar Iglus. Die Booking.com-Webseite und die Apps sind in 43 Sprachen verfügbar, bieten 1,5 Millionen Unterkünfte an mehr als 125.000 Reisezielen in 230 Ländern und Regionen.



Jeden Tag werden mehr als 1,5 Millionen Übernachtungen über Booking.com gebucht. Ob Geschäfts- oder Urlaubsreisen - Gäste können ihre ideale Unterkunft sofort, schnell und einfach buchen, ohne Buchungsgebühren und mit Preisversprechen. Über unseren Kundenservice können Gäste Booking.com rund um die Uhr, sieben Tage die Woche erreichen und das in 43 Sprachen.



